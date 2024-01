Blitz della polizia sui treni e nelle stazioni: 8.579 controllati, 1.222 avevano precedenti

E' di 8.579 persone controllate, di cui 1.222 con precedenti penali, il bilancio dei "controlli di Natale" effettuati dalla polizia ferroviaria sui treni e nelle principali stazioni del Piemonte e della Val d'Aosta durante le Festività.

Una persona è stata arrestata, 16 indagate. Le pattuglie impegnate nelle stazioni sono state 662, più 35 in abiti civili che hanno messo in atto attività antiborseggio per contrastare i furti in danno dei viaggiatori. Sono invece stati 57 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 160 treni presenziati; 26 i servizi lungo linea e 32 quelli di ordine pubblico e 18 contravvenzioni al regolamento di Polizia Ferroviaria.