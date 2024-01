Un machete da 25 centimetri nella macchina vandalizzata in sosta in Barriera di Milano [FOTO]

È di nuovo allarme sicurezza in Barriera di Milano dopo il ritrovamento, all'interno di una macchina abbandonata in via Petrella , di un machete. A denunciare il fatto il dirigente di Forza Italia Raffaele Petrarulo.

Non è la prima volta che nella zona tra i giardini Saragat, via Bioglio e via Petrella, vengono ritrovati oggetti atti ad offendere. Prima di Natale, nel giardino Saragat, è stato ritrovato un coltello piantato nella terra. "Mi domando - commenta l'esponente di Forza Italia - per quale motivo non si intervenga in maniera decisiva in questo nuovo triangolo di delinquenza".