È scattato poco prima delle 13 l’allarme antincendio partito dalla fermata metro Marconi, che si è esteso poi a Porta Nuova e Nizza.

Le porte che danno accesso alle scale mobili interne verso i binari sono state chiuse. Il servizio per ripartire ha richiesto l’intervento dei tecnici per resettare il sistema e dopo una ventina di minuti è tornato in funzione.

Ancora da stabilire le cause che hanno fatto scattare l’allarme anche se con ogni probabilità si tratta di un vetro danneggiato.