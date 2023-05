Un lungo Dora sempre più accogliente: tutto pronto per l'arrivo del Qubì garden

Dopo il maltempo delle scorse settimane, che ha costretto a rimandare di qualche settimana l'evento, è tutto pronto per l'inaugurazione del Qubì Garden. Il nuovo spazio all'aperto, situato nell'aiuola di lungo Dora Firenze a pochi metri di distanza dalla passerella pedonale del Campus Einaudi, aprirà ufficialmente al pubblico sabato 27 maggio con un'intera giornata di iniziative dedicate a tutta la cittadinanza.

Un giardino per fare aggregazione

Qubì Garden, ideato e gestito dall'Associazione Culturale Qubì di via Parma 75 grazie ad un patto di collaborazione firmato con la Circoscrizione 7 di Torino, sarà un vero e proprio giardino dove fare aggregazione sensibilizzando la cittadinanza sulle tematiche ambientali: “Il progetto – spiegano gli organizzatori - nasce dal tentativo di creare un’appendice verde aperta a tutti, curata, innovativa e volta all’aggregazione, ritagliata in uno spazio residuale della città, utile a sensibilizzare la cittadinanza su comportamenti a basso impatto ambientale e nuove forme di coltivazione che contribuiscono alla resilienza del territorio”.

Il programma dell'inaugurazione

Durante l'inaugurazione di sabato, saranno molte le attività (tutte ad accesso libero e gratuito) proposte ai partecipanti: tra le 11 e le 13 sono previsti un laboratorio di erbe aromatiche, attività di orticoltura e un laboratorio creativo di arteterapia a cura dell'associazione AmaranTo, mentre tra le 15 e le 17 sarà la volta delle attività sportive per tutti a cura del Centro Polisportivo Massari e della costruzione di un “bee hotel” con racconti in bicicletta a cura di Beesù.

La giornata si concluderà con la presentazione ufficiale del progetto Qubì Garden (ore 17), un aperitivo con musica (18.30) e con letture accompagnate da uno spettacolo di stand up comedy (19).

Le altre iniziative

Ma non finisce qui perché, in attesa dell'evento, è stata aperta una “caccia al tesoro fotografica” con la modalità del guerrilla marketing: l'obiettivo è quello di trovare alcuni QR code sparsi per la città e contenenti le 5 strofe della canzone “Terra” degli Eugenio in Via di Gioia; chi riuscirà a recuperarli tutti e completare la canzone riceverà una ricompensa.

Il 30 maggio, infine, verrà attivata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Eppela per sostenere le iniziative in programma durante tutta l'estate.