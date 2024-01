Il Cissac di Caluso ricerca due operatori volontari per il Servizio Civile Universale

Il Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assitenziali Cissac di Caluso ricerca due operatori volontari per il Servizio Civile Universale.

Il messaggio lanciato dal Consorzio è chiaro: "Vi piace l'idea di aiutare e far stare meglio le persone in difficoltà? Volete vivere una esperienza in prima linea nel servizio sociale per iniziare ad imparare? Il servizio civile al Cissac di Caluso, nell'ambito del progetto 'Supporto per il benessere', è il modo migliore per realizzare questi propositi".