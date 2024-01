Il tour dell'elefante Fritz si conclude in piazza Castello: venerdì riapre il Museo di Scienze Naturali [VIDEO e FOTO]

Un protagonista d’eccezione per annunciare la riapertura il 12 gennaio del Museo Regionale di Scienze Naturali, finalmente restituito alla cittadinanza dopo oltre 10 anni di lavori necessari a seguito dell’incendio dell’agosto 2013, che ha provocato la chiusura del museo e la necessità di opere di ripristino della zona interessata dallo scoppio, oltre che interventi strutturali e di messa in sicurezza e a norma dell’intero edificio.

Da Stupinigi a piazza Castello

L’elefante Fritz, icona del Museo, era partito stamattina da Stupinigi (dove è conservato e impiegato come attrazione per i bambini e dove ha vissuto davvero tra il 1827 e il 1852), diventando da subito una vera e propria star per un viaggio che lo ha portato a girare per le strade di Torino per arrivare oggi pomeriggio in piazza Castello. Una volta posizionato nel 'cuore' di Torino, ai piedi dell’elefante un QR code consentirà di scoprire le novità del Museo, il calendario della riapertura e il programma della maratona di talkshow «Porte aperte alla scienza» in programma dal 12 gennaio al 2 febbraio, organizzata dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Circolo dei lettori.

Frtz è passato anche in piazza Piemonte al Grattacielo della Regione, prima di raggiungere il traguardo di piazza Castello, dove resterà per un mese.

Dalla Regione oltre 8 milioni per far riaprire il Museo

Oltre ad essere uno dei musei più amati dai Piemontesi, il MRSN gode di una fama di livello nazionale per il valore delle collezioni che risalgono alla prima metà dell’Ottocento per il cui ripristino tra adeguamento degli impianti di sicurezza e nuovi arredi, la Regione ha investito oltre 8,3 milioni di euro, di cui buona parte a partire dal 2020. In particolare: 2,3 milioni per la messa a norma degli impianti e l’agibilità tra il 2015 e il 2017. Altri 2 milioni per interventi impiantistici ed edili necessari per il rilascio del certificato di agibilità dei locali.

E dopodomani, venerdì 12, sarà finalmente tempo di riapertura, ponendo fine ad uno stop durato oltre un decennio. In occasione del primo fine settimana di apertura sono in programma al Museo una serie di talkshow organizzati dalla Regione Piemonte e della Fondazione Circolo dei lettori. Quella approdata in piazza Castello è la copia artistica dell’elemento simbolo del MRSN: ai suoi piedi, in pieno centro, sotto all’ex palazzo della Regione, la scritta «Fritz è tornato, vieni al Museo Regionale di Scienze Naturali».

“Fritz è il simbolo della rinascita del museo che abbiamo voluto restituire ai piemontesi dopo anni durante i quali sembrava impossibile raggiungere il traguardo di riaprirlo. Noi abbiamo sbloccato i cantieri che erano fermi e individuato le risorse necessarie per i lavori e ora restituiamo ai torinesi e piemontesi un patrimonio collettivo e un simbolo del nostro patrimonio culturale”, hanno sottolineato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’Assessore alla Cultura Vittoria Poggio e l’Assessore al Patrimonio Andrea Tronzano.

“Vogliamo ringraziare la Fondazione Ordine Mauriziano per essere stata nostra partner con l’elefante Fritz per la parte di promozione del museo in occasione della sua riapertura - hanno aggiunto il Presidente e gli assessori - Il Museo sarà lieto di proseguire la partnership con la Palazzina di Caccia di Stupinigi, legata al museo dalla storia".

Il nuovo logo proiettato sulla cupola della Mole

Per celebrare la riapertura del MRSN, inoltre, nelle notti di giovedì 11 gennaio, dalle ore 20 all’1, e di venerdì 12 gennaio, dalle ore 20 alle 2, la cupola della Mole, simbolo della Città di Torino e sede del Museo Nazionale del Cinema, si illuminerà con il nuovo logo del Museo Regionale in cui su sfondo giallo chiaro emerge la scritta dell’acronimo MRSN dove la lettera «R» rappresenta l’elefante Fritz che resterà in piazza Castello fino al 12 febbraio quando farà il suo ritorno alla Palazzina di Caccia di Stupinigi di proprietà della Fondazione ordine Mauriziano.

Gli orari di apertura del Museo

L’apertura al pubblico del MRSN sarà da sabato 13 gennaio (prenotazione obbligatoria online - info sul sito https://mrsntorino.it/ a partire dal 12 gennaio)

Orari (da sabato 13 gennaio 2024)

Lunedì: 10 - 18

Martedì: chiuso

Mercoledì: 10 - 18

Giovedì: 10 - 18

Venerdì: 10 - 18

Sabato: 10 - 18

Domenica: 10 – 18