Dal Brasile per fare shopping a Torino: il Gruppo Stefanini acquisisce Solve.it e punta a crescere nel mondo digitale

Dal Brasile a Torino, per aprirsi uno spazio importante nel mercato nazionale del mondo informatico. Si sintetizza così l'operazione mandata in porto dal Gruppo Stefanini (sudamericano, ma con evidenti radici italiane), che ha acquisito la torinese Solve.it.



Un percorso di integrazione già iniziato, ma che ora arriva a conclusione e che permette al player brasiliano di accelerare la propria espansione non solo nel nostro Paese, ma in tutta Europa. “Questa acquisizione è una mossa strategica per migliorare e rafforzare la nostra offerta in Italia, per potenziare la posizione di Stefanini in Europa ed accelerare la sua crescita nel mercato - dice Farlei Kothe, amministratore delegato di Stefanini per l'area Emea -. La partnership con Solve.it è la dimostrazione dell’impegno di Stefanini a volere affermarsi e rimanere una realtà all’avanguardia nelle soluzioni tecnologiche anche in Italia. Abbiamo trovato in Solve.it un intento, dei valori e delle soluzioni simili a quelle di Stefanini, ed è per questo che crediamo che questa operazione sarà un successo”.