Eventi |

Reale Mutua Basket fa squadra con le scuole e le società sportive: arriva una promozione speciale per i ragazzi

La promozione sarà attiva già dalle prossime partite in casa contro Trapani Shark e Urania Milano

Promozione della Reale Mutua Basket per società sportive e scuole

Anche quest’anno, la Reale Mutua Basket Torino offre una promozione speciale dedicata alle scuole e alle società sportive del territorio, per assistere alle proprie partite casalinghe del campionato di Serie A2 Old Wild West al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino). Le scuole e le società sportive interessate sono invitate a contattare Basket Torino all’indirizzo mail ticketing@baskettorino.it. Il club provvederà a fornire tutte le informazioni necessarie per poter usufruire della convenzione. La promozione sarà attiva già dalle prossime partite in casa contro Trapani Shark (venerdì 19 gennaio, ore 20.45) e Urania Milano (domenica 28 gennaio, ore 18) e proseguirà con la fase a orologio che inizierà a febbraio (calendario da definire).

comunicato stampa

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.