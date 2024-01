Verso le Regionali: Fratelli d'Italia chiede spazio all'interno della lista Cirio

Non è ancora stata ufficializzata, da parte del centrodestra, la ricandidatura di Alberto Cirio alle regionali del 9 giugno, ma a tenere banco nel dibattito politico è la lista Cirio, formazione che i partiti della coalizione temono possa sottrarre loro consensi.

I sondaggi dicono che potrebbe valere tra un 6 e un 8 per cento con situazioni variabili da provincia a provincia.

Per evidenti ragioni – essendo Cirio cuneese – l’attenzione politica è focalizzata in particolar modo sulla Granda.

Mentre Forza Italia abbozza e la Lega tace, i Fratelli d’Italia temono un eccessivo rafforzamento della leadership del presidente e, più prosaicamente, che possa far saltare loro qualche seggio.

Paolo Bongioanni, capogruppo e vicesegretario regionale del partito – d’intesa col segretario Fabrizio Comba e il collega vicesegretario Federico Riboldi, sindaco di Casale Monferrato – per avallare la lista del presidente ha avanzato la richiesta di avere qualche posto in essa nei collegi di Cuneo, Torino ed Alessandria.

Fratelli d’Italia non vuole aprire un fronte di ostilità con Azione, ma lascia intendere che la lista Cirio non può essere – specie in provincia di Cuneo – esclusivo appannaggio del partito di Carlo Calenda ed Enrico Costa.