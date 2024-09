Droga, spacciatore fermato e arrestato nel cuore del quartiere Aurora

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un cittadino della Mauritania di 38 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Transitando ripetutamene nell’area compresa tra via Aosta, corso Giulio Cesare e i Giardini Alimonda, gli agenti del Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia hanno notato due persone confabulare in via Aosta. Successivamente uno dei due ha consegnato due involucri all'altro in cambio di alcune banconote. I due poi si sono separati in direzioni differenti. L'acquirente è stato fermato e ha consegnato i due involucri contenenti sostanza stupefacente.

L'altra persona è stata fermata da personale del Commissariato in via Lodi. Il trentottenne è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina e di quasi trecento euro in contanti. Per l'uomo è scattato l'arresto per spaccio.