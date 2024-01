Droga, carabinieri in azione a Pozzo Strada, Porta Palazzo e zona Santa Giulia: tre persone arrestate

Nel primo caso verso le 20 i carabinieri hanno arrestato un 40enne. Dopo un controllo in strada e una perquisizione presso un box che l'uomo aveva a disposizione, è stato trovato in possesso di 450 grammi di cocaina, suddivisa in 4 sacchetti. Inoltre, sono stati sequestrati 978 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 580 euro in contanti.