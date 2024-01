Tornano le panchine in via Garibaldi? La proposta arriva in Consiglio comunale

Un tempo in via Garibaldi erano presenti panchine dove poter sostare e alcuni residenti, soprattutto anziani, hanno chiesto che vengano ripristinate. Il consigliere comunale di Forza Italia (nonché assessore regionale al Bilancio) Andrea Tronzano ha portato la loro voce sotto forma di una proposta di mozione da presentare al Consiglio comunale: nel pomeriggio odierno, 11 gennaio, il tema è stato affrontato in seconda commissione consiliare.

Rimettere le panchine in via Garibaldi

Tronzano ha chiesto ai consiglieri e alla giunta di discutere della possibilità di rimettere le panchine nell'importante via del centro, visto che sono molte le persone che ne hanno fatto richiesta. L'assessore alla Manutenzione della viabilità Francesco Tresso ha spiegato come le panchine, insieme alle fioriere, fossero parte di un riallestimento dovuto al periodo in cui la Città aveva ospitato i Giochi Olimpici e che la discussione è possibile ma tenendo conto di numerosi fattori, come la presenza di numerosi dehors, di barriere antisfondamento e di periodo in cui il flusso pedonale e ciclabile è notevole.

L'assessore Tresso non esclude ma frena

Serve, quindi, secondo l'assessore riflettere sulla viabilità generale della zona e non soltanto della semplice aggiunta o meno delle panchine, che potrebbero portare a un'aggregazione positiva come problematica.



La proposta di mozione passerà adesso in mano al Consiglio comunale, in attesa di eventuali emendamenti, per la discussione e la votazione.