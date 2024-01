In crisi o sommerse dai debiti, nel 2023 a Nichelino quasi 300 persone si sono rivolte al Comune per chiedere aiuto

Numeri che spaventano, che certificano come l'uscita dalla crisi sia ancora molto lontana. Nel 2023 appena trascorso a Nichelino quasi 300 persone, in difficoltà economica o sommerse dai debiti, si sono rivolte al Comune per chiedere aiuto. E lo hanno fatto prendendo contatto con l'OCC, l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento creato negli ultimi anni per affrontare proprio le situazioni più complicate.

Tolardo: "Tante le situazioni disperate"

Nella giornata di ieri, giovedì 11 gennaio, i professionisti che compongono l’OCC hanno presentato il Report dell'anno appena trascorso all’Amministrazione. E ne è emerso un quadro in cui le situazioni di fragilità sono ancora in aumento. “Questo organismo è fondamentale e i numeri del Report 2023 lo dimostrano – commentano il Sindaco Giampiero Tolardo e l’Assessore al Lavoro Fiodor Verzola - Le persone che scelgono di rivolgersi sono disperate, trovare qualcuno che le ascolta e le aiuta diventa fondamentale per poter affrontare il problema che stanno vivendo e trovare la forza e il modo di rialzarsi e ripartire. Consentire al debitore onesto che si trovi in stato di sovraindebitamento di ristrutturare le proprie posizioni debitorie e di re-immettersi, attraverso un meccanismo virtuoso che passa da una procedura esdebitatoria finalizzata alla second chance, nel circuito economico-produttivo è un servizio imprescindibile e dall’alto valore sociale”.

L’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento è un’articolazione interna del Comune di Nichelino, iscritto al n. 158 della Sezione B del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, attivo dal 2018.

Nel 2023 numeri in crescita, dopo anni di calo

“Nei primi 5 anni di attività - si legge nel Report - si è registrato un costante declino delle domande presentate. Tuttavia, nel 2023, si è verificato un notevole e repentino aumento delle richieste grazie all'implementazione di un servizio di segreteria strategico voluto dall'amministrazione comunale. Questo servizio di segreteria si è rivelato fondamentale, accogliendo quotidianamente tutte le richieste degli utenti con efficienza e tempestività. La sua introduzione ha svolto un ruolo chiave nel ribaltare la tendenza decrescente, dimostrando che solo con un servizio di segreteria appropriato, l'OCC è in grado di gestire in modo ottimale l'afflusso di richieste".

"Tra le ragioni dell'incremento delle istanze, va evidenziata la crisi derivante dalla pandemia, l'obbligatorietà di presentare le istanze di gestione del sovraindebitamento esclusivamente tramite l'OCC (normativa entrata in vigore nell'estate del 2022, ndr) e le convenzioni stipulate, che hanno contribuito a diffondere la conoscenza del servizio offerto dall'OCC. Grazie a queste strategie mirate, l'OCC si è dimostrato un pilastro indispensabile nel supporto e nell'assistenza alle necessità emergenti della comunità locale”, viene sottolineato nel Report.

Un caso su tre riguarda le aziende

L’OCC è rivolto a consumatori e aziende/imprese. Nel 2023 si sono rivolti all’Organismo 286 soggetti: si è trattato di consumatori nel 65% dei casi e di aziende nel restante 35%. L’età media delle persone è di 53 anni e il debito medio ammonta a 320.000 euro, derivante perlopiù dalla perdita/diminuzione del lavoro (79%), seconda causa di sofferenza la separazione/divorzio (11%), poi malattia e ludopatia (entrambe con incidenza del 5%).

“L’andamento del servizio nel 2023- riassume il Report - con 63 nuove istanze depositate, è in netto aumento rispetto agli anni precedenti. Grazie all’organizzazione attuale, che prevede un servizio di segreteria giornaliero l’OCC è in grado di gestire un tale flusso di lavoro. Nel 2023 l’OCC ha ricevuto 317 contatti unici e fornito consulenza e prima assistenza a 286 persone dislocate nei vari territori del circondario del Tribunale di Torino. Nella maggior parte dei casi (65%) è un consumatore a presentare l'istanza, con debiti pregressi da attività imprenditoriale. Per la restante parte, invece, si tratta di un professionista. Negli ultimi anni, registriamo l'aumento delle imprese o degli ex imprenditori che si rivolgono all'OCC per chiedere un aiuto nel risollevare la propria situazione debitoria. La procedura più utilizzata (nel 69% dei casi) è quella della Liquidazione controllata del sovraindebitato”.

Per ulteriori info e per poter entrare in contatto con l'organismo https://comune.nichelino.to.it/servizio/sportello-occ-organismo-di-composizione-della-crisi-per-casi-di-sovraindebitamento/