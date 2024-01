Notte da incubo a -15 per due scialpinisti francesi bloccati al Nivolet: salvati dal Soccorso Alpino

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno effettuato un lungo intervento notturno nel Comune di Ceresole Reale per recuperare due scialpinisti di nazionalità francese bloccati nella zona del Colle del Nivolet.



L'allarme è stato lanciato intorno alle 22 dai due malcapitati che erano partiti dalla Val d'Isere e, giunti al rifugio Savoia, lo avevano trovato chiuso a causa di lavori di ristrutturazione. Dopo una prima ipotesi di recupero da parte del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, abbandonata a causa della nebbia presente in base, intorno alle 00.30 sono partite da Ceresole Reale le squadre a terra che con tecnica scialpinistica hanno iniziato a salire in direzione del Nivolè.



I due scialpinisti sono stati raggiunti verso le 5.30 di questa mattina. Si trovavano in ipotermia - la temperatura in loco registrava - 15 ° - ma grazie all'utilizzo di presidi specifici sono stati riscaldati e dopo averli rifocillati con bevande calde e cibi energetici sono stati accompagnati in sci fino al casotto dei guardiani alla diga del Serrù, messa a disposizione dell'Iren per ospitarli, dove sono giunti intorno alle 7.30.



Hanno concordato con i soccorritori di rimanere lì in attesa di ripartire con gli sci in direzione della Val d'Isere. Le squadre sono quindi rientrate a valle. A Ceresole sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.