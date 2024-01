Vanchiglietta, finiti i lavori di riqualificazione: tutto pronto per il Centro d'Incontro di corso Belgio

Buone notizie per tutti i frequentatori del Centro d'Incontro di corso Belgio 91 a Torino: sono stati completamente terminati, infatti, i lavori per il restyling della struttura, molto frequentata dagli anziani residenti nel quartiere Vanchiglietta (e non solo) e utilizzata anche per ospitare eventi di diverso tipo.

Gli interventi

A renderlo noto è la Circoscrizione 7: gli interventi hanno riguardato la pavimentazione, con l'eliminazione di diversi avvallamenti, gli infissi, con la sostituzione delle porte interne, il verde, con la collocazione di due nuovi alberi, la copertura, con il rifacimento di una parte del tetto e delle grondaie, l'illuminazione, con la sostituzione delle lampade perimetrali, e la recinzione, con la sostituzione del cancello laterale.

Il costo

Tutto il “pacchetto” di lavori è stato realizzato con risorse della stessa Circoscrizione 7, con un costo complessivo di 10mila euro.