Al Circolo dei lettori 'La memoria difficile': ospiti Gadi Luzzatto Voghera, Milena Santerini, Assia Neumann Dayan

Il Circolo dei lettori si prepara in vista del Giorno della Memoria con un programma di incontri letterari, musicali e cinematografici. Tra questi il primo appuntamento di La memoria difficile giovedì 18 gennaio alle ore 18, Antisemitismo di ieri e di oggi. Un incontro con Gadi Luzzatto Voghera, Milena Santerini, Assia Neumann Dayan ed Elena Loewenthal. A rendere conto di un pregiudizio dovrebbe essere chi lo ha, lo diffonde, lo crede verità - e non l’oggetto, la vittima dello stereotipo. In occasione del Giorno della Memoria non si può prescindere da una riflessione sull’antisemitismo, che, malgrado tutto, è più vivo e circolante che mai.

Seguirà alle ore 18.30 l’incontro Il cinema e il film di Giuseppe Tornatore con i curatori Pedro Armocida ed Emiliano Morreale, modera Edoardo Peretti.

Artigiano del cinema e della pellicola, in quarant’anni di attività si è confrontato con i grandi capitani coraggiosi ormai al crepuscolo, produttori come Lombardo (Il camorrista) o Cristaldi (Nuovo Cinema Paradiso), per creare poi l’ultimo kolossal italiano: Baarìa. Un evento in collaborazione con Associazione Nazionale Museo del Cinema e Film Commission Torino Piemonte

La giornata di giovedì si concluderà con l'Happy Hour Radio Live alle ore 19 da Barney’s con Paolo Rossi e Luigi Antinucci di Radio Alfa, in collaborazione con Circolo dei Cantautori e Associazione Magica Torino. Per l’occasione Barney’s si trasforma in un studio radiofonico in diretta: un’emozione da vivere con i dischi più belli, gli artisti, la musica dal vivo, gli ospiti a sorpresa. E anche tu puoi essere protagonista con una dedica speciale, un saluto, una richiesta musicale.

Per info e programma completo della settimana: https://www.circololettori.it