Il rosso e il nero ma anche il giallo e il blu: l'amore di Stendhal per Torino

La città di Torino , con la sua grande ricchezza in termini di architettura ha, da sempre, affascinato chiunque vi abbia fatto visita, per lassi di tempo più o meno lunghi.

L'autore francese, noto tra le sue tante opere di successo anche per "Il rosso e il nero", aveva una predilezione anche per il giallo e il blu, i due colori della città di Torino. Nel corso del suo lungo viaggio presso il Bel Paese, decise di visitare anche la città di Torino. La diligenza in arrivo dalla Francia lo lasciò a Susa dove, egli disse: " Vi devono essere delle antichità da osservare, preziose quando si va a Roma e che non si guarderebbero più al ritorno ".

Giunto a Torino, invece, Stendhal consiglia di alloggiare al Dufur in piazza Castello, precisamente nella stanza 30 o 47, e di mangiare in base a ciò che c'è sul menù. Riguardo alla città in generale, invece, il celebre scrittore francese invita a: "passeggiare lungo la via Po fino al ponte costruito da Napoleone su questo fiume". E poi aggiunge: "Se le gambe sono buone, si può andare fino a Superga, il Saint Denis di Casa Savoia; la chiesa non è un granché, ma la vista è superba".