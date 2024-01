Villanova Canavese, il neonato trovato nei rifiuti ora ha un nome: Lorenzo. E c'è già chi si prende cura di lui

E' cominciata decisamente in salita, la vita del piccolo ritrovato nella serata di ieri in un cassonetto di Villanova Canavese, ma nel giro di poche ore le cose si stanno mettendo decisamente al meglio.



Innanzitutto, il neonato - trovato avvolto in un piccolo asciugamano, con ancora il cordone ombelicale e la placenta - adesso ha un nome: i medici dell'ospedale di Ciriè che lo hanno preso in curo lo hanno chiamato Lorenzo.



Dopo la corsa disperata in ospedale, la notte è trascorsa in maniera più tranquilla, senza particolari emergenze. Sfortunato, forse, ma con una salute robusta che ora gli permette di guardare avanti con forza e fiducia. Una forza dovuta anche ai suoi oltre tre chili di peso e una gran voglia di vivere.