Grugliasco, allestita in Municipio la mostra di Alessandra De Amicis

Alessandra De Amicis è grugliaschese, è dark e disegna da sempre. Nata come hobby, il disegno sta diventando una professione proseguendo sulla strada per la realizzazione dei propri sogni. Appassionata del fantastico in tutte le sue forme, ha una predilezione per il gotico e la fantascienza dark, tanto nella letteratura quanto nelle arti visive e questo traspare molto dalle sue opere più intimiste.