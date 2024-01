Toponomastica: approvata in Consiglio comunale la mozione sui luoghi legati al colonialismo

“Nonostante il lavoro prezioso di studiosi come Angelo Del Boca, la storia del colonialismo italiano è rimossa nella nostra memoria pubblica: in troppo pochi sanno che le vittime dell’avventurismo italiano in Libia, Somalia, Etiopia ed Eritrea sono state almeno 700.000 o che l’Italia ha utilizzato armi chimiche contro le popolazioni locali, prima in Libia e poi massicciamente in Etiopia - ha detto Alice Ravinale, capogruppo in Comune di Sinistra Ecologista - Crediamo che conoscere quella storia sia necessario non soltanto per rendere il dovuto omaggio alle vittime ma anche per diventare una società paritaria, in cui tutte e tutti possano sentirsi pienamente riconosciuti, e in cui i conti con il passato, superando il punto di vista bianco ed eurocentrico in cui siamo soliti muoverci, aiuti a superare le tante forme di razzismo contemporaneo”.