Seeyousound: dal documentario su Fatboy Slim a quello sulla band The Birthday Party, tutte le novità della decima edizione

Nuove anticipazioni dalla X edizione di SEEYOUSOUND International Music Film Festival, in scena a Torino lungo 10 giorni a base di cinema e musica spaziando tra generi, storie, culture e sonorità da ogni angolo del tempo e dello spazio.



Nell’attesa di svelare tutti i titoli in programma e dopo l’annuncio dell’apertura con l’anteprima italiana del documentario su Cyndi Lauper, Let The Canary Sing, SEEYOUSOUND svela altri quattro film, tra cui due in anteprima italiana, pronti a conquistare il pubblico del festival che si terrà al Cinema Massimo dal 23 febbraio al 3 marzo 2024. Il primo è Fatboy Slim: Right Here, Right Now (2023, Gran Bretagna, 89’) documentario di Jak Hutchcraft - che sarà ospite per la proiezione di mercoledì 28 alle 18.15 del concorso LONG PLAY DOC (prima proiezione lunedì 26 alle 16.00) - sul mega dj set firmato da Norman Cook aka Fatboy Slim, avvenuto il 13 luglio 2002 sulla spiaggia di Brighton Beach, in Inghilterra. Un evento passato alla storia come la Woodstock della generazione rave, che è anche lo spunto per rivivere la carriera musicale dell'artista, da bassista dei The Housemartins fino a diventare un DJ superstar e campione del big beat.

Sempre per la prima volta in Italia grazie a Seeyousound, Mutiny in Heaven: The Birthday Party (2023, Australia, 98’) diretto da Ian White e prodotto da Wim Wenders, sulla leggendaria band The Birthday Party, fondata da Nick Cave negli anni ‘70. Attraverso interviste inedite condite dall’umorismo oscuro e sarcastico dei membri della band, materiali d’archivio rari, brani inediti e contenuti multimediali, il film ripercorre ascesa, apice e collasso del gruppo forte di una ricchezza visiva e una narrazione coinvolgente capace di svelarne in modo schietto origini, sogni e speranze.



Il documentario è parte della sezione fuori concorso INTO THE GROOVE e sarà presentato domenica 3 marzo alle 16.15. Altro titolo fuori concorso - per la rassegna RISING SOUND - Little Richard: I Am Everything (2023, USA, 100’) di Lisa Cortés, produttrice e regista nominata all’Oscar e vincitrice di un Emmy, che esplora la vita trasgressiva di Richard Penniman, in arte Little Richard tra religione, sesso e

r‘n’r. Presentato in anteprima in concorso al Sundance 2023, il documentario ricostruisce le origini queer e nere di un intero genere attraverso una miniera di materiale d’archivio, tra performance di questo artista pioniere e rivoluzionario, non a caso definito The Architect of Rock and Roll, e interviste a personaggi come Tom Jones, Paul McCartney e Mick Jagger.

Appuntamento con Rising Sound è sabato 24 febbraio in sala alle 18.15 (proiezione in collaborazione con il Black History Month Torino) e in seguito - alle 22.00 - con la festa NOTTE BATIDA che ci trascinerà nei ritmi dei dj set di Davide Vizio e poi Batida, progetto del produttore luso-angolano Pedro Coquenão che scalderà il Magazzino sul Po con il suo mix di sonorità eco di culture e continenti unite all’elettronica in una imperdibile e rara performance.





Dalla Berlinale 2023 al concorso LONG PLAY FEATURE di Seeyousound - sabato 24 febbraio alle 18.30 e mercoledì 28 alle 18.00 - After (2023, Francia, 69’), film d’esordio del francese Anthony Lapia ci porta in un club di Parigi e immerge lo spettatore in un vero e proprio party techno con tutta la sua potenza e fisicità, fino al momento in cui, tra la notte e il giorno, vite e punti di vista diversi si incontrano e scontrano, e dal ritmo sfrenato scivoliamo nell’esistenziale, come accade ai