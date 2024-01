A Torino nel 2023 più multe che residenti. E ciascuno di noi ha pagato 65 euro

Torinesi indisciplinati al volante: nel 2023 nel capoluogo piemontese le multe fatte sono state di più del numero totale di residenti. E ciascuno di noi – compresi bambini, ragazzi, persone molto anziane e tutti coloro che non hanno la patente – ha pagato sanzioni per una media di 65 euro.

Incassati quasi 56 mln di euro

A fornire i numeri è stata l'assessore alla Polizia Municipale Gianna Pentenero, rispondendo a un'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. Nei dodici mesi passati, all'ombra della Mole, sono state fatte 946.703 multa: l’incasso supera di poco i 55 milioni e 900mila euro.

Le infrazioni più commesse

“Considerando – ha sottolineato Pentenero - che i residenti di Torino a fine 2023 risultano essere 860.825, la media per la spesa annuale nel 2023 per sanzioni per ogni residente è pari a 65 euro”. Numeri in linea con il 2022, quando i Civich avevano fatto 949.600 sanzioni (+2.897 rispetto a quest’anno).

Andando a guardare nel dettaglio, l’infrazione più commessa dai torinesi è la sosta irregolare su strisce blu. Tra chi non ha esposto il tagliando sul cruscotto, chi ha lasciato l’auto parcheggiata oltre il tempo consentito, sono state emesse quasi 263mila e 400 multe. Al secondo posto si collocano gli automobilisti che hanno invaso la corsia riservata ai bus e la Ztl, con 184.454 sanzioni.

Chi brucia il rosso

Al terzo posto si piazzano i conducenti che non rispettano il semaforo, con 118.731 multe. Un capitolo a parte in questo dato è rappresentato dai T-Red, cioè i semafori che immortalano chi brucia il rosso: qui le violazioni sono state ben 116.548 .

Oltre 70mila non rispettano i limiti

Oltre 70mila automobilisti non hanno rispettato i limiti di velocità, di cui oltre 51.500 sono stati immortalati dai due velox fissi di corso Regina Margherita e corso Unità d’Italia. 57.530 multe sono infine state fatte a chi non ha rispettato il divieto di sosta.

"In due anni di mandato - osserva il vicecapogruppo di Torino Belissima Firrao - di questa giunta le multe sono aumentate del 40%. Davvero i torinesi sono così indisciplinati, oppure si sta facendo cassa sui cittadini?".