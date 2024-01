La città di Grugliasco sbarca su whatsapp con un suo canale ufficiale

La Città di Grugliasco sbarca su whatsapp e avvia un nuovo canale ufficiale.

Il canale si chiama “Città di Grugliasco” e, per ora, parte in via sperimentale, con l'intento di fornire ai cittadini che si iscriveranno un'informazione puntuale e, soprattutto, in occasione di comunicazioni urgenti.

«Abbiamo pensato di offrire un nuovo strumento di comunicazione accanto agli altri che già utilizziamo, in particolare per fronteggiare e informare di situazioni di emergenza per le quali è necessario raggiungere i cittadini con una certa tempestività – affermano il sindaco Emanuele Gaito e l'assessore alla Comunicazione Raffaele Bianco – Certamente non sarà una duplicazione degli altri strumenti che utilizziamo, compreso il canale di messaggistica Telegram, e sarà utilizzato con parsimonia e senza subissare gli iscritti di messaggi».

Il canale, oltre che per le comunicazioni urgenti, sarà utilizzato per l'invio, una volta a settimana, dei link agli appuntamenti ed eventi del fine settimana in città, in modo che, chi fosse interessato, possa cliccare direttamente sull'evento che gradisce e approfondirlo.