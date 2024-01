Lo Russo accoglie l'invito del comitato 'Salviamo il Goethe': "Lavoriamo ad ogni soluzione che eviti la chiusura"

Anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo raccoglie l'invito del Comitato 'Salviamo il Goethe a Torino' e scende in campo per trovare una soluzione che eviti la chiusura prevista a fine gennaio. Il primo cittadino ha incontrato questa mattina a Palazzo Civico la Console Generale Aggiunta di Germania a Milano, Tatjana Schenke-Olivieri.

Lo Russo: "Fare di tutto per evitare la chiusura"

Tra gli argomenti al centro dell’incontro, naturalmente, la decisione annunciata nell’ottobre scorso dal Goethe Institut di voler chiudere la sede di Torino, così come molte altre sedi italiane. “Proprio la lingua tedesca sarà ospite quest’anno del Salone Internazionale del Libro – ha detto Lo Russo - e noi stiamo facendo di tutto perché Torino non perda una presenza dal valore culturale e storico così importante come quella del Goethe Institut".

"La Germania – ha aggiunto il sindaco – non è solo un importante partner culturale per il nostro territorio ma anche economico, sia per quanto riguarda l’export che i rapporti industriali. Abbiamo ribadito nuovamente la massima disponibilità della nostra amministrazione a supportare, per quanto ci compete, la ricerca di una soluzione che possa permettere a una realtà di grande importanza nel panorama torinese di continuare a svolgere la sua attività".

"Coinvolgere anche il ministero degli Esteri"

Ed alla fine ecco la proposta: "Quello che come Città possiamo fare, oltre ad un’affermazione di solidarietà per le lavoratrici ed i lavoratori coinvolti, è di lavorare in maniera coordinata insieme con la Regione, coinvolgendo anche il Ministero degli Esteri, per fare in modo che il Goethe resti a Torino”, ha concluso Lo Russo.