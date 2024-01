Non bisogna fare l'errore di considerare strana la presenza di compravendita di Rolex usati in molte delle più grandi città italiane, perché comunque ci sono delle cose molto simili ai classici Compro Oro che vediamo in giro da molti anni, perché si tratta di esercizi commerciali dove le persone possono portare oggetti d'oro, o comunque lingotti, per poi scambiare il tutto con denaro contante, tenendo poi presente che il metallo verrà valutato in base ai suoi carati, al suo peso.

Per quanto riguarda il valore diciamo che si può stabilire in base ai listini quotati nella borsa internazionale in quello specifico istante.

Quindi dobbiamo ricordarci che i Rolex sono molto richiesti come è giusto che sia: ed ecco perché sono nati molti punti rolex certificati, tenendo presente che molti di questi orologi sono fatti in oro.

Però nel momento in cui dovessimo portare il nostro Rolex in un classico Compro Oro rischieremmo di guadagnarci molto meno di quello che potremmo, nel senso che il Rolex ha già un valore intrinseco, che è già molto alto, e che si mantiene costante nel tempo, e che addirittura può aumentare se parliamo di pezzi vintage ma in generale parliamo comunque dei pezzi grandi qualità di un'azienda svizzera famosa in tutto il mondo.

Ecco perché per molte persone avere un Rolex significa poter contare non soltanto sul simbolo agognato praticamente da tutti, ma contribuisce anche arricchire la propria immagine, e se vogliamo anche un po' il proprio ego.

Questo è il motivo per il quale si tratta di un prodotto molto ambito ricercato, ricordandosi anche che gli orologi sono molto amati per tutte quelle persone che hanno costruito nel tempo la loro passione per il collezionismo, e quindi non si accontentano di averne uno solo per guardare l'ora, ma vogliono sempre di più.

Come capire su quali modelli è giusto puntare i propri soldi

Diciamo che in questi casi le situazioni sono sempre molto diverse tra di loro perché per esempio ci sono persone che semplicemente desiderano vendere il loro orologio Rolex per monetizzare perché hanno bisogno di liquidità, o perché vogliono investire quello che guadagnano per comprare un altro tipo di modello, sempre a marchio Rolex.

In questo caso possono avere il vantaggio di rivolgersi a un'attività dove ci sono professionisti che possono offrire una valutazione corretta e trasparente, ma soprattutto pagare quello che si deve in questi casi, in base al valore dell'orologio.

Tutto questo consente alle persone di non rischiare nessun tipo di truffa che invece può avvenire molto facilmente se ci si fida di persone che si nascondono dietro annunci che sembrano molto convenienti su internet, ma che in realtà nasconde delle grosse fregature, perché magari si può avere a che fare con gente senza scrupoli che approfitta della passione che c è dall'altra parte, cercando di convincere a stringere un affare che in realtà non sarà per niente vantaggioso.

Invece in questo caso il rischio è praticamente azzerato proprio perché si parla di attività certificate e riconosciute che pagano l'orologio del cliente in base al valore reale.