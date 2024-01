Tornano le GRAPPE ALEXANDER con le miniature delle nostre bellezze

Verranno commercializzate negli oltre 30 Prosecco Bar sparsi nel mondo, soprattutto nei grandi aeroporti internazionali, le nuove bottiglie di grappa Alexander, in vetro soffiato, con all’interno, sempre in vetro soffiato, le riproduzioni delle maggiori bellezze, monumenti e simbologie del nostro paese, dalla Torre di Pisa al Colosseo, dalla Mole Antonelliana al leone di San Marco, un centinaio di bottiglie diverse, eguali a quelle di un tempo, quando Bottega spa spiccò il volo verso una grande notorietà internazionale. Grazie alla soffieria di proprietà l’azienda vinicola trevigiana è in grado di miniaturizzare le nostre bellezze sin nei minimi particolari. Una notizia che sta elettrizzando i collezionisti e chi, nel mondo, vorrà farsi un regalo o donare qualcosa di diverso. La prima bottiglie di grappa Alexander in vetro soffiato sarà dedicata alla Torre di Pisa e, come detto, verrà venduta all’interno dei Bottega Prosecco Bar. (g.n.)