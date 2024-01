Stellantis, Grimaldi (Verdi Sinistra): "Ancora cassa e nessun nuovo modello"

"La Giunta Cirio parla di un Piemonte in crescita? Oggi ci svegliamo con un nuovo stop a Mirafiori - dichiara il Vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi - i lavoratori e le lavoratrici rientrano solo per tornare in cassa per altre tre settimane."

"Una cassa - prosegue il parlamentare - che dura a singhiozzo da 17 anni. La 500 elettrica non decolla? A Mirafiori servono nuovi modelli e un progetto vero. L'hub dell'economia circolare non basta nemmeno a ricollocare tutti gli attuali dipendenti, altro che nuova occupazione. Il 24 febbraio cammineremo attorno a quei quasi 3 milioni di metri quadrati, per metà vuoti, in una simbolica marcia per il clima e per il lavoro: invitiamo tutti i parlamentari piemontesi a unirsi a noi. Mirafiori e Torino non meritano di spegnersi così e lo dobbiamo rivendicare tutti".