Il Politecnico di Torino al voto per eleggere il nuovo Rettore per il mandato 2024-2030

Il Politecnico di Torino vota per eleggere il nuovo Rettore che resterà in carica fino al 2030. In programma oggi la prima tornata elettorale presso la Sede Centrale di Corso Duca degli Abruzzi e al Castello del Valentino. Si vota fino alle 18.30. Alle 13 l'affluenza ha superato il 50% dei votanti, quindi la votazione è valida.

Votano 2.337 persone tra docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e rappresentanti degli assegnisti di ricerca, dei dottorandi e degli studenti. Ricercatori a tempo determinato di linea A, personale tecnico amministrativo e bibliotecario nonché rappresentanti votano con voto pesato.

A sfidarsi per il ruolo di guida del Politecnico sono Stefano Paolo Corgnati, docente del Dipartimento Energia “Galileo Ferraris”, Juan Carlos De Martin, docente del Dipartimento di Automatica e Informatica, e Paolo Fino, docente del Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia.

Risulterà eletto al primo e al secondo turno il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili; le elezioni saranno ritenute valide con una partecipazione dell’elettorato maggiore del 50% dei voti equivalenti esprimibili. Nel caso in cui nessun candidato dovesse prevalere nei primi due turni, i due candidati che hanno ottenuto più voti accederanno al terzo turno di ballottaggio, questa volta - fatto salvo il quorum di validità del 50% dei voti equivalenti esprimibili - risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi. Al terzo turno, pur con partecipazione inferiore al quorum di validità, verrà in ogni caso eletto il candidato che avrà ottenuto preferenze in misura maggiore al 30% dei voti equivalenti esprimibili.

Dopo il primo turno del 16 gennaio, qualora non risulti eletto alcun candidato, il corpo elettorale sarà chiamato al secondo turno di votazione martedì 23 gennaio mentre l’eventuale terzo turno di ballottaggio è previsto martedì 30 gennaio.