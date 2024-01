Oggi è il Pizza Day e Torino celebra la giornata con orgoglio: proprio qui è stata inventata quella al padellino

La ricetta impone una doppia lievitatura dell’impasto e la cottura in forno non su grandi teglie o piatti piani, ma proprio (da cui il nome) all’interno d’una piccola padella o d’un piccolo tegame. Alluminio, ferro e niente manici sono le caratteristiche dello strumento necessario.

C'è orgoglio torinese nella Giornata mondiale della pizza, che ricorre oggi. "Forse non tutti sanno che", infatti, nonostante le radici innegabilmente partenopee di questo piatto così amato nel mondo, alla città della Mole si attribuiscono le origini di un tipo di pizza particolare: la pizza al padellino. Conosciuta anche come pizza al tegamino. E che risalirebbe almeno alla metà del secolo scorso.

Perché il 17 gennaio?

Ma perché il Pizza Day ricorre proprio il 17 gennaio? In questa data si celebra Sant’Antonio Abate, santo protettore degli animali, dei fornai e dei pizzaioli. Sembra che in tale occasione i pizzaioli napoletani chiudessero le loro attività, concedendosi un giorno di riposo, per riunirsi e accendere un falò di ringraziamento per il loro patrono.

Una "pioggia" di farina