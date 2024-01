Orti urbani, a Grugliasco al via il bando di assegnazione: chi può partecipare e come

I cittadini residenti a Grugliasco con un reddito del nucleo familiare non superiore ad Euro 70.000 (con esclusione - dal computo del reddito – dell’eventuale trattamento di fine rapporto percepito) possono presentare domanda di inserimento nelle liste di iscrizione per l’assegnazione di orti urbani entro venerdì 16/02/2024.

Le domande dei soggetti con reddito familiare compreso fra € 50.000,00 ed € 70.000,00 saranno conservate in una distinta graduatoria ed utilizzate unicamente nel caso in cui siano soddisfatte tutte le domande entro la soglia di € 50.000 annui.

Le domande, compilate su appositi moduli dovranno materialmente pervenire presso lo Sportello Orti Urbani ubicato presso la “Città Universitaria della Conciliazioni” in via Fratel Prospero 41 - Grugliasco (TO) nei seguenti orari: il mercoledì dalle 14 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13, con consegna a mano,tramite spedizione o all’indirizzo mail ortiurbani@leserre.org entro le ore 12.30 del giorno 16/02/2024.