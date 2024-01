"L’Unione europea al tempo della nuova guerra fredda": se ne parla al Collegio Carlo Alberto

La Fondazione Collegio Carlo Alberto inaugura le attività divulgative 2024 con l’incontro “L’Unione europea al tempo della nuova guerra fredda: un manifesto”, in programma il 19 gennaio alle 18 presso la sede di Piazza Arbarello 8, Torino.

In vista delle elezioni per il Parlamento europeo del prossimo giugno, presenteremo e discuteremo il Manifesto “The European Union at the Time of the New Cold War. A Manifesto”, redatto da un gruppo di ex-responsabili delle politiche europee, di eminenti personalità e di accademici per presentare la loro posizione rispetto alle sfide che l’Unione europea sta affrontando. Il manifesto individua sette fattori chiave che potrebbero offrire la base per un nuovo contratto politico in grado di ristabilire la fiducia e rafforzare la solidarietà, rilanciando la capacità dell’Unione europea di tutelare gli interessi dei suoi cittadini e articolando il ruolo internazionale della stessa Unione.

A presentare il Manifesto sarà Marco Buti, Cattedra Tommaso Padoa-Schioppa all’Istituto Universitario Europeo, uno dei firmatari del documento insieme a molte altre personalità autorevoli, tra cui Giuliano Amato, Olivier Blanchard, Jean-Claude Juncker e Mario Monti.

Buti, già Capo di gabinetto del Commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni e Direttore generale per gli Affari economici e finanziari della Commissione europea, analizzerà gli aspetti più critici dell’attuale modello socio-economico e istituzionale europeo; inoltre illustrerà gli elementi chiave proposti nel Manifesto per promuovere un’Unione più coesa, capace di affrontare efficacemente le sfide globali e rafforzare la propria posizione sulla scena internazionale.

Le proposte del Manifesto saranno discusse da Giorgio Barba Navaretti, Presidente della Fondazione Collegio Carlo Alberto, Elsa Fornero, Honorary Fellow del CCA e Francesco Profumo, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Modera il Vicedirettore de La Stampa Marco Zatterin.

È possibile partecipare all’incontro in presenza e online: https://www.carloalberto.org/event/incontro-lunione-europea-al-tempo-della-nuova-guerra-fredda-un-manifesto/.