Regina Margherita, Valle (Pd): "Ospedale infantile autonomo ma stipendi pagati da Città della Salute"

"Dal momento che la convenzione istitutiva della nuova azienda sanitaria Ospedale Infantile Regina Margherita non è ancora stata attivata, gli stipendi del personale relativi al mese di gennaio li pagherà ancora l’AOU Città della Salute. Questo, non solo conferma quanto andiamo denunciando da tempo, ovvero l’incertezza che caratterizza i costi di questa operazione di scorporo del Regina Margherita, ma fa sorgere due interrogativi ben precisi che necessitano di una chiara e rapida risposta, ovvero: come (e da chi?) sarà gestito il bilancio 2024, compartimentato per mesi? E il Commissario sarà pagato? E da chi?". Se lo domanda Daniele Valle, esponente del Pd e Vicepresidente del Consiglio Regionale.