A Torino finisce un'epoca: va in pensione Pancrazio Taurino, storico portavoce dei Carabinieri

"Il provinciale perde un elemento importante ed è incredibile da quante persone si sia fatto volere bene. E, tramite lui, tutta la nostra istituzione".

"Rivolgiamo a Ezio un grazie di cuore, alimentato dal fatto che abbiamo conosciuto una persona dall'animo buono, professionista e che merita tutta la stima". Cosi il comandante provinciale dei Carabinieri, Roberto De Cinti, ha introdotto un appuntamento che - per chi lavora nel mondo del giornalismo e della comunicazione- rappresenta la fine di un'epoca. Senza esagerare.

Passa il testimone infatti Pancrazio Taurino , 60 anni, per decenni portavoce e addetto stampa dei carabinieri e ora al passo di congedo. " Sono emozioni contrastanti: 40 anni sono un viaggio bellissimo e importante. Da ognuno ho imparato qualcosa, tutti I giorni, condividendo momenti belli e altri comunque indimenticabili. Abbiamo fatto conoscere Torino e l'arma dei carabinieri in tutta Italia e oltre. Mi reputo un uomo fortunato ".

Un pezzo di storia, ma anche un elemento prezioso per chi, per mestiere, cerca di raccontare la città e le cose che succedono tutti i giorni. Non sempre allegre, essendoci di mezzo le forze dell'ordine, ma sempre trattate con una professionalità, un'attenzione e un rispetto unico nel suo genere. Uno spessore umano confermato anche dalla decisione di desinare una raccolta fondi realizzata dai colleghi carabinieri al Centro ricerche di Candiolo.