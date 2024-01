Parte il primo Servizio Civile Regionale, Cirio: "Strumento che può fare bene al Piemonte"

Parte in Piemonte il Servizio Civile regionale, che si affianca a quello Universale già in atto. Sono 52 i ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco in questa prima edizione, a metà strada tra un'esperienza di volontariato e lavorativa rivolta ai giovani che vogliono mettersi al servizio della comunità.

Cirio: "Strumento che può fare del bene"