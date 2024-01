TODAYS si amplia nel 2024: "Festival estivo ancora più ricco e lungo"

Il TODAYS Festival 2024 non lascia, ma punta addirittura a ingrandirsi. A sollevare l'ipotesi di cancellazione del festival musicale estivo il capogruppo comunale del M5S Andrea Russi, tramite un'interpellanza all'assessore alla Cultura Rosanna Purchia.

Festival estivo

Raffrontando infatti il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione 2024-2026, con analoghi documenti dell'anno precedente, si può evincere che la voce “TOdays” non è più presente tra i progetti previsti per il 2024, sostituita da un più generico “Festival estivo”. Il contributo del Comune di Torino alla Fondazione per la Cultura, che organizza la kermesse musicale, aumenta quest'anno di 40mila euro, arrivando ad un milione e 840mila euro.

I timori di Russi derivano anche dal fatto che non sono ancora state annunciate le date del TODAYS 2024. "I cittadini - chiarisce l'esponente del M5S - non vanno privati dei contenuti culturali riconosciuti e consolidati, che hanno dimostrato nel tempo di rispondere a una reale domanda del territorio e che l’amministrazione ha il dovere di accogliere, amministrando denaro pubblico".

Ampliare il TODAYS

A rassicurare il pubblico sulla realizzazione dell'evento è l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia. L'idea dell'amministrazione è di "ampliare ulteriormente la formula già esistente del TODAYS, dando vita ad un Festival musicale ancora più ricco per il periodo estivo, sia nella durata che nella proposta artistica". "Nelle prossime settimane - chiarisce - è in programma un incontro per fare il punto sulla progettazione, cui seguirà un confronto con tutti gli attori coinvolti".