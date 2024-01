Messa in sicurezza a Grugliasco la porzione del chiosco andata a fuoco il 13 gennaio

È stata messa in sicurezza la porzione del chiosco di viale Echirolles (ex “Tam Tam”) a Grugliasco, andato parzialmente a fuoco nella serata di sabato 13 gennaio scorso. La parte interessata dalle fiamme è quella che corrispondeva al dehors porticato esterno. Il chiosco era stato acquisito al patrimonio pubblico dal 1° luglio scorso. L'area bruciata è messa in sicurezza mediante interdizione all'accesso.

Al momento sono in corso con il Cidiu le verifiche sulle tipologie di rifiuti bruciati nel corso dell'incendio, per poter procedere in sicurezza al loro smaltimento e dare il via prima possibile alla demolizione della porzione di fabbricato interessato dalle fiamme.