"Per un’ora d’amore": il progetto di Città metropolitana contro la violenza sulle donne per un’affettività consapevole

"Per un’ora d’amore": il progetto di Città metropolitana per educare a un’affettività consapevole

Imparare il linguaggio dell’affettitivà, a gestire un rifiuto, a chiedere il consenso, sono passi fondamentali per far crescere una cultura delle relazioni equilibrate e contrastare i sempre più numerosi episodi di violenza nei confronti delle donne e dei soggetti fragili.

È questo il principio ispiratore del progetto “Per un’ora d’amore” che la Città metropolitana di Torino ha avviato e che sarà presentato martedì 23 gennaio 2024 alle 10 nella sala panoramica del XV piano di Corso Inghilterra 7 (Torino).

“Il progetto” spiega la consigliera alle politiche giovanili e di parità della Città metropolitana di Torino Valentina Cera “è rivolto ai giovani tra i 14 e i 19 anni e punta sull’educazione all’affettività e alla prevenzione della violenza. In questa prima fase sperimentale abbiamo coinvolto le agenzie formative per rivolgerci in particolare ai giovani che sono più prossimi a entrare nel mondo del lavoro e della vita adulta. L’obiettivo è che siano loro, per primi, a farsi portatori di un messaggio di maggior consapevolezza e rispetto nelle relazioni affettive”.

Con la Consigliera, parteciperanno i soggetti attuatori della sperimentazione la Cooperativa sociale Mirafiori in veste di capofila, l’Università della strada Gruppo Abele, il Centro studi e trattamento dell'agire violento, Spi.Co., Nora Book & Coffee e insegnanti e studenti dell’Engim di Nichelino e della Casa di Carità Arti e Mestieri di Torino.

Le agenzie proporranno nelle loro sedi di Grugliasco, Nichelino, Pinerolo, Rivoli e Torino 4 incontri – delle “ore d’amore” per discutere insieme di tutti gli aspetti che concernono l'educazione all’affettività.