Da oggi in vigore a Pinerolo l’ordinanza anti risse e schiamazzi

Entra in vigore oggi l’ordinanza anti movida molesta. Sarà valida da oggi, seconda delle Notti dei Dehors, fino al 30 ottobre. E la novità principale riguarda gli esercizi di vicinato alimentari o misti del centro di Pinerolo, che dovranno chiudere dalle 20 alle 6. Una misura anticipata in Commissione comunale che ha lo scopo di contrastare le risse in via Buniva, dove un negozio vende alcolici anche la sera.

Le zone interessate sono: i corsi Bosio, Piave, Porporato e Torino; le piazze Barbieri, Cavour, Facta, Garibaldi, Roma, San Donato, Solferino, Verdi, Vittorio Veneto; le vie Assietta, Bertacchi, Buniva, Carlo Alberto, Chiampo, Chiappero, Cravero, del Duomo, del Pino, Des Geneys, Duca degli Abruzzi, Lequio, Bravo, Moirano, Montebello, Montegrappa, Oberdan, Palestro, Principi d'Acaja, San Giuseppe, Silvio Pellico, Saluzzo, Savoia, Sommeiller, Trento, Trieste, Turati, Vigone e Virginio; i viali Cavalieri Vittorio Veneto, Castelfidardo, Giolitti, Mamiani e Savorgnan; i vicoli Bernezzo e Carceri.

Le attività che fanno vendita per asporto di alcolici in vetro o metallo non potranno farlo dalle 20 alle 6. Mentre la somministrazione è consentita solo all’interno del locale o nelle aree esterne autorizzate.

Gli orari per i dehors dei locali impongono lo stop della somministrazione alle 23 e i clienti devono finire di consumare entro le 23,30, dalla domenica al giovedì. Il venerdì e il sabato gli orari salgono, rispettivamente, a 00,30 e 1.

Per chi vive la città di sera e di notte, dalle 20 alle 6, c’è il divieto di consumo su suolo pubblico di alcolici e altre bevande in bottiglie o contenitori di vetro o metallo.

La sanzione pecuniaria per chi non rispetta l’ordinanza va da 100 a 500 euro.

Il sindaco Luca Salvai ha stralciato dal provvedimento l’obbligo, in certe circostanze, di dotarsi di vigilanza, “ma intendo riproporre questa soluzione in un’ordinanza apposita”.