In via San Benigno tre "panchine del ricordo" per commemorare le stragi di Capaci e via D'Amelio

In via San Benigno tre "panchine del ricordo" per ricordare le stragi di Capaci e via D'Amelio

Per onorare la memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e degli agenti di scorta caduti nelle stragi di Capaci e via D'Amelio, all'interno del cortile della Circoscrizione 6, sono state realizzate tre "panchine del ricordo".

Le vittime di Capaci e via D'Amelio

Delle semplici panchine sono diventate opere commemorative, per ricordare due dei momenti più tragici della lotta alla mafia. In via San Benigno 22 le panchine sono state colorate e sono stati apposti i nomi dei caduti coinvolti nei due attentati: Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Francesca Morvillo, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Un impegno preso dal consigliere di circoscrizione Fabio Cambai, dal presidente Valerio Lomanto e della dirigente Laura Panelli. Quest'opera continua il percorso avviato da tempo dalla Circoscrizione di Torino nord; il 27 aprile 2022 il consiglio aveva avanzato una proposta di mozione, approvata poi all'unanimità, per apporre all'interno dell'aula consiliare le foto di Falcone e Borsellino.