Ivrea: provano a rubare fucili e preziosi da un appartamento: scoperti e arrestati

Sabato gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Ivrea e Banchette hanno tratto in arresto tre uomini poiché gravemente indiziati di un furto in abitazione.

Gli agenti, intorno alle due della notte, intervengono in un condominio cittadino per un furto in atto in appartamento. Arrivati sul posto, nel salire le scale, si ritrovano faccia a faccia con un soggetto che cerca di guadagnarsi la fuga, con indosso 3 fucili appena prelevati dall’appartamento.

Nella circostanza, l’uomo, un quarantenne italiano, fa cadere a terra i fucili e ripiega fino al quinto piano. Qui, dopo aver sfondato la porta d’ingresso di un alloggio con una persona in casa, si cala dal balcone lungo le tubature del gas, giungendo fino al primo piano dove cerca di nascondersi prima di essere arrestato. Nel corso della perquisizione, viene trovato in possesso di quattro orologi in oro, una catenina dello stesso materiale prezioso, un braccialetto in argento e bigiotteria varia, trafugati dall’appartamento appena visitato.

Nel frattempo, giungevano sul posto un’altra volante della Polizia di Stato e i Carabinieri della Compagnia di Ivrea. Quest’ultimi scovavano, nell’auto del quarantenne parcheggiata in prossimità dello stabile, altre due persone, presunti complici, rannicchiati nel veicolo, verosimilmente in attesa del ritorno con la refurtiva dell’uomo fermato in precedenza dalla Polizia.

Alla luce dei fatti, il quarantenne viene anche denunciato in stato di libertà per violazione di domicilio. Il GIP, in sede di convalida degli arresti, ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, mentre per gli altri due ha disposto la scarcerazione e la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.