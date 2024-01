La storia di Francesco: orfano, ma da sei mesi senza l'assegno di pensione del papà

Quando la burocrazia è più forte di tutto, anche della buona volontà e della pazienza. Fino a condurre al disagio più profondo per chi ne rimane ostaggio. Proprio la storia che ci racconta un lettore - i nomi sono di fantasia - che si è ritrovato alle prese con lungaggini e modulistica varia dopo la morte del padre.

Una vicenda cominciata quasi dieci anni fa

E' il 2014 e i due fratelli, Francesco e Filippo, rimasti orfani, iniziano a percepire la cosiddetta pensione per superstiti del papà, che aveva versato regolarmente i contributi. Questo succede per 7 anni, ma poi qualcosa si inceppa, complice calendario e carta d'identità.

Lo stop alla maggiore età (e studi che proseguono)

"Nel giugno 2021 Francesco compie 18 anni - ci spiegano dalla famiglia -. Nel giugno 2023 viene sospeso l’assegno". Da qui, scattano le ricerche per cavere spiegazioni: si muove la mamma in prima persona. "Operazione complicatissima, visto che i call center e gli uffici non davano informazioni precise su quanto accaduto. Nel mese di luglio un addetto Inps mi informava che Francesco non stava più percependo l’assegno perché dopo aver raggiunto la maggiore età non aveva comunicato il proseguimento degli studi. Appena saputo dell’accaduto Francesco preparava i documenti richiesti necessari per il prolungamento della pensione per motivi di studio. Con grande difficoltà riusciva a inviarli via mail a personale dell’INPS. Ma a oggi il sussidio è ancora sospeso".

Ancora niente sussidio

E nonostante i numerosi solleciti Francesco a oggi non sa se i suoi documenti sono stati presi in carico e non sa se e quando riceverà nuovamente il sussidio. "Sono trascorsi da giugno ben sette mesi, che di fatto hanno lasciato un ragazzo senza alcun sostegno economico. A oggi nel suo cassetto digitale presente in Inps non c’è traccia della richiesta presentata il 17 settembre 2023. E dire che le norme sulla trasparenza sono chiare: entro 30 giorni i cittadini dovrebbero ricevere una risposta relativa alle richieste effettuate. Intanto Francesco è lì che attende".