Staccionate che si alzano, staccionate che crollano: il lungo Dora è di nuovo un “colabrodo” [FOTO]

Non c'è pace per le staccionate del lungo Dora a Torino, in particolare in lungo Dora Firenze, da ponte Rossini a corso Novara, nel primo tratto di lungo Dora Colletta e in lungo Dora Siena sempre tra corso Novara e il Campus Luigi Einaudi dell'Università.

La situazione è tornata come prima

Negli ultimi due anni abbiamo spesso documentato le condizioni di degrado in cui stavano versando le protezioni in legno che separano la pista ciclabile dalla scarpata che segna l'argine del fiume. La situazione, nonostante i gli interventi realizzati negli ultimi mesi con la sostituzione dei pali in legno divelti o deteriorati, sembra essere tornata esattamente come prima.

Gli interrogativi sulle cause

Per una staccionata che si (ri)alza, dunque, ce n'è una che crolla: i punti in cui si possono notare le mancanze sono addirittura 6. Restano ancora da chiarire le cause che, ciclicamente, portano a questa situazione: oltre al naturale deterioramento, potrebbero nascondersi degli atti di vandalismo?