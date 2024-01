Esercito e forze dell'ordine in strada ad Aurora (e Barriera), il “giro di vite” soddisfa Deri: “Bene i pattuglioni interforze”

“Bene i 'pattuglioni interforze' in Aurora e Barriera di Milano”: parole del presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, che in questo modo ha espresso il proprio apprezzamento per la decisione presa nella giornata di ieri dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura.

Zone critiche: ponti Carpanini e Mosca

Deri condivide l'annunciata volontà di intensificare la presenza delle forze dell'ordine e dell'esercito in strada nei territori della zona nord di Torino: “Siamo soddisfatti - sottolinea – per la decisione del COSP di aumentare i controlli nel quartiere Aurora, soprattutto nelle aree intorno ai ponti Carpanini e Mosca”.

“Ce lo chiedono i cittadini”

Nel sostenere la propria tesi, il presidente della Sette si appella alla volontà dei cittadini: “Da diverso tempo - conclude - cittadini, comitati e associazioni ci chiedono maggiori controlli con 'pattuglioni' interforze per contrastare lo spaccio di droga ed altre attività illecite”.