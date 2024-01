Lo Russo a Salvini: "Mettiamo dei treni serali da Torino a Milano"

Torino e Milano connesse anche in tarda serata con i treni. È questo la richiesta che ha avanzato il sindaco Stefano Lo Russo al ministro dei Trasporti Matteo Salvini , intervenuto a Caselle per la riapertura della Torino-Ceres.

I treni

Attualmente l'ultimo Frecciarossa parte da Porta Nuova alle 19 e, al costo di 38 euro, porta i passeggeri a Milano Centrale in un'ora e due minuti. Per chi volesse raggiungere il capoluogo lombardo dopo tale orario, restano ben poche opzioni: l'ultimo Regionale Veloce da Torino è alle 20.54, con arrivo all'ombra della Madunina alle 22.45 (costo 12.54 euro).

Treni serali

" Approfitto della presenza di Salvini, di RFI e Trenitalia - ha detto Lo Russo - per una richiesta: abbiamo un'ottima connessione con Milano ad Alta Velocità. Sarebbe bello se potessimo andare a Milano da Torino anche dopo la 21 e se potessimo avere un treno che collega le due metropoli, anche in orari che consentono una maggiore fruizione ".

Salvini

"Ministro, - ha aggiunto il primo cittadino - investendo sul trasporto creiamo economia, comunità e legami". "Ero preoccupato - ha replicato in maniera ironica Salvini - che non arrivasse una richiesta di soldi: è arrivata da qualche milione, non miliardo". "Ogni euro investito in infrastrutture significa sviluppo" ha concluso Salvini.