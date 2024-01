Regionali, Tajani blinda Cirio e Bardi: "Non esistono altre alternative"

Tajani: "Tutta fiducia a Cirio"

E davanti ad una delle istituzioni culturali di Torino, Tajani conferma: " Per noi vincere in Piemonte è fondamentale: confermo tutta la mia fiducia ad Alberto Cirio". "Cirio - ha poi aggiunto - è stato un eccezionale presidente della Regione Piemonte. Apprezzato da tutti, ha ottenuto ottimi risultati. Lo conosco, ho lavorato fianco a fianco con lui quando era Parlamentare Europeo".

"Lo stesso discorso - ha proseguito Tajani - vale per Bardi, che è un eccellente presidente di Regione. Per quanto ci riguarda, non esiste ipotesi alternativa". Cirio e Bardi, per il presidente di Forza Italia, "sono i migliori candidati per vincere perché hanno governato bene. Non abbiamo mai fatto alcuna polemica con candidati di altre forze politiche".