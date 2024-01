Le "Storie di Montagna" di Cinzia Dutto anche su TorinoOggi e Piazza Pinerolese

Dopo due anni tra le montagne del Cuneese la rubrica “Storie di Montagna” esplora nuovi territori e arriva nelle valli torinesi.

Ci sono molti modi di viaggiare e di far conoscere la montagna di oggi: si può andare alla scoperta di luoghi, di itinerari, di tradizioni e cultura: io ho scelto di andare a conoscere le persone che la vivono e che l’hanno scelta come casa, come luogo di lavoro e che sono diventate parte del territorio.

In questo bellissimo tragitto, che ormai percorro da tempo, ho incontrato persone con storie incredibili, cambi di vita impensabili, sognatori ostinati che sono andati avanti anche quanto il vento non era favorevole, vecchi montanari che hanno masticato montagna da sempre e ci sono rimasti e nuovi che si sono approcciati a questo territorio in punta di piedi, consci di dover imparare molte cose.

Sono stata una montanara anche io, e lo sono tuttora. Ho allevato asini in altura e gestito un agriturismo, e so che cosa significa avere un’attività, le difficoltà che questa comporta e l'importanza di farsi conoscere.La montagna di oggi si presenta multifunzionale, un luogo capace di offrire a turisti e curiosi moltissimo. Prodotti innovativi, di qualità, unici e artigianali. Servizi di ospitalità che non si possono trovare in città e che concedono, al fruitore, esperienze uniche e arricchenti.

Spesso tutto questo però non viene raccontato, non viene fatto conoscere perché si tratta di piccole realtà fuori dai grandi circuiti turistici che tutti conoscono. Ho iniziato a scrivere di chi, in punta di piedi e con fatica, vediamo dietro un bancone o ci vende il suo prodotto, o incontriamo in un mercato ed è il sorriso che ci accoglie e ci ospita. Storie di persone vere, concrete, che percorrono la loro vita e descrivono come sono arrivate davanti a noi.

Gente semplice, che non ha grandi numeri, ma che mette cuore e passione in ciò che fa ed è giusto che qualcuno lo racconti.

Mi piace pensare che con le mie storie, un lettore attento, possa avere la voglia di andare a cercare le persone, a conoscere le attività, a frequentare il territorio che lo circonda in modo differente e consapevole, sapendo che nulla è arrivato per caso, ma dietro c’è sempre una storia.

Spesso le cose più belle sono a pochi passi da casa!

Nel Cuneese molti lettori si sono appassionati alle mie storie, che ormai da quasi due anni arrivano puntuali ogni domenica mattina, così, la voglia di uscire dalla mia provincia, piano piano si è fatta strada dentro di me, anche perché le montagne del Piemonte sono tutte bellissime ed ogni valle è una nuova scoperta.

Ogni ultima domenica del mese ci sarà, così, una storia che arriva dalle valli torinesi. Un territorio nuovo per me, che spero possa accogliere il mio progetto. Un luogo che, in parte, ho frequentato, grazie ad Andrea Garavello di LAReditore di Perosa Argentina, con cui collaboro ormai da tempo e che mi sta aiutando a cercare i nuovi protagonisti di questo viaggio che spero molti lettori faranno con me!

Sono certa che faremo un bellissimo viaggio insieme e tu potrai restare comodamente seduto a casa tua, ma poi, mi auguro, che le mie parole ti faranno venire la voglia di tirare fuori i tuoi scarponi e di andare sulle strade delle mie storie per conoscere i protagonisti.