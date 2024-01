Ciclista investito e ucciso a Borgaro: arrestato il 56enne che era al volante dell'auto

Avrebbe un nome e un volto la persona che nella serata di ieri ha travolto e ucciso, alla guida della propria automobile, un ciclista di 46 anni, Giuseppe Grippaldi, di Borgaro Torinese. La tragedia si è consumata in via Santa Cristina, nel Comune alle porte del capoluogo.



Secondo la ricostruzione, si tratta di una persona di 56 anni di Caselle: i carabinieri lo hanno arrestato dopo che l'uomo era scappato senza prestare aiuto subito dopo l'incidente.



L'impatto è avvenuto nei pressi di un distributore di benzina. Purtroppo per il ciclista non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo.