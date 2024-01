Da Shambhala a Idda: tutti i film con "etichetta torinese" presenti alla Berlinale 2024

Prenderà il via il prossimo 15 febbraio la 74esima edizione della Berlinale che vedrà diversi titoli realizzati grazie a TorinoFilmLab e Torino Piemonte Film Commission.

In concorso

Nella sezione concorso ufficiale, il film sviluppato dal TorinoFilmLab, Shambhala del nepalese Min Bahadur Bham.

Il regista - che ha rappresentato il Nepal nella corsa agli Oscar 2016 con il suo film d’esordio - ha scelto Torino e il TorinoFilmLab, lab del Museo Nazionale del Cinema, per lavorare al suo secondo lungo partecipando nel 2019 al programma TFL FeatureLab.





La storia si svolge in un villaggio poliandrico dell'Himalaya, in cui la gravidanza di Pema è oggetto di attenzioni mentre il suo primo marito scompare. Con il suo marito de facto, un monaco, Pema intraprende un viaggio per trovarlo, trasformando la sua ricerca in un percorso di auto-scoperta e liberazione.

Il film è prodotto da Shooney Films (Nepal) e Ape&Bjørn (Norvegia), ed è il primo film nepalese ad essere nella competizione ufficiale di uno dei 3 più importanti festival al mondo.

Fuori concorso

La sezione Generation inoltre propone due film del TFL: l’italiano Quell'estate con Irene, opera seconda di Carlo Sironi prodotta da Kino Produzioni e Rai Cinema, e Elbow di Aslı Özarslan. In Panaora, dopo la prima mondiale al Sundance Film Festival - Brief History of a family, opera prima del cinese Lin Jianjie

Anche quest'anno, la kermesse vedrà inoltre la presenza di Film Commission Torino Piemonte e la partecipazione di due progetti realizzati con il proprio sostegno.

Il film documentario diretto da Costanza Quatriglio, “Il cassetto segreto” avrà la sua anteprima mondiale il prossimo 20 febbraio all’interno della sezione Forum. Racconto sentimentale che dalle mura di casa abbraccia la Sicilia, l’Europa e il mondo, in un secolo di storia, è prodotto dalla società torinese Indyca, Luce Cinecittà con Rai Cinema, in coproduzione con Rough Cat e RSI Radiotelevisione Svizzera ed è realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund, della Regione Sicilia - Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission e con il contributo del MiC- Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.



Presente alla kermesse anxchnuovo film della regista piemontese Irene Dionisio “Idda” - prodotto da , appuntamento che riunisce 600 produttori internazionali selezionati, agenti di vendita, distributori, broadcaster per favorire e incentivare le coproduzioni internazionali.



Il lungometraggio – che verrà realizzato con il sostegno di Due amiche d’infanzia si ritrovano a trent’anni per affrontare insieme l’ascesa dell’Etna. Tra le pendici e le viscere di “Idda”, il vulcano-donna, si confrontano sul senso profondo della femminilità e si ritrovano, al di là delle differenze e del tempo, profondamente unite.