Bilancio regionale, in prima commissione partecipate e Polizia locale

Il contributo annuo a Ires Piemonte per il 2024 è di 3,55 milioni, mentre i trasferimenti a Scr, per i pagamenti delle rate di ammortamento dei mutui, ammontano a 20,66 milioni. Ci sono poi stanziamenti per attività affidate sempre a Finpiemonte, di 4 milioni. Altre cifre, di importo inferiore, vanno a Ceip, Csi e Tne: l’assessore Fabrizio Ricca, nell’ambito dell’esposizione del Bilancio, ha letto in prima Commissione presieduta da Carlo Riva Vercellotti, i capitoli di spesa relativi appunto alle società partecipate e quello della Polizia locale: “Le spese – ha proseguito l’assessore - per lo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, per il 2024 sono pari a 350mila euro”.

Francesca Frediani (Up) è intervenuta per chiedere chiarimenti circa lo stanziamento “di 500mila euro, con il quale la Regione si fa carico della ristrutturazione di tre caserme, immobili che non sono suoi. Uno stanziamento che secondo me non è giustificato dalla legge cui si fa riferimento nella delibera. Il fatto che ci possano essere forze armate per risolvere la situazione nei quartieri critici è opinabile, ma non capisco come la Regione possa ristrutturare edifici che non appartengono alla Regione stessa”.

L’assessore Ricca si è detto disposto ad approfondire carte alla mano, “in ogni caso sulla spesa c’è il visto da parte degli uffici, per cui la ritengo legittima, ma logicamente si può approfondire il tema in una prossima seduta della prima Commissione”.