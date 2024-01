Brutto incidente in corso Belgio, traffico paralizzato in direzione Sassi

Brutto incidente in corso Belgio: coinvolte due vetture, traffico paralizzato in direzione Sassi

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 23 gennaio, in corso Belgio 34, all'incrocio con via Mongrando.

Coinvolti un furgoncino e un'Opel Meriva

Il sinistro è avvenuto attorno alle ore 17: un furgoncino delle consegne Bo Frost si è scontrato con un'Opel Meriva. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell'incidente: l'impatto è stato molto forte, visto che numerose persone sono uscite dai negozi che si trovano nelle vicinanze, avendo sentito un forte rumore.

A seguito dell'impatto sono esplosi gli airbag, poi la donna al volante della Meriva è uscita dalla vettura sulle sue gambe, anche se visibilmente scossa. Alla guida del furgone, invece, un uomo che pare non avere avuto conseguenze dall'impatto.

Traffico paralizzato in zona

Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita, ma a seguito dello scontro ci sono disagi al traffico, visto che la Opel occupa per intero la carreggiata in direzione Sassi, con le altre auto costrette ad aggirarla, con inevitabili rallentamenti alle linee del bus che transitano in zona.